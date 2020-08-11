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Козлов: это ошибочное мнение, что в «Салавате» четыре главных тренера

Козлов: это ошибочное мнение, что в «Салавате» четыре главных тренера
Хоккей / КХЛ 0

Тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Нефтехимиком» (8:3).

«Хороший матч получился. Первые два периода «Нефтехимик» создавал нам неудобства в начале атаки, хорошо прессинговал, заставлял ошибаться. Очень хорошо, что сегодня мы выиграли с таким счётом. Ребята чувствуют уверенность, чувствуют друг друга, взаимодействуют. Много было хороших вещей сегодня. Сработал ли шаг с переводом Маннинена к первое звено? Ребята результативно сегодня сыграли, Маннинен забил два гола. Их тройка выглядела хорошо, она нас во всём устраивает.

Моя зона ответственности в тренерском штабе? Отвечаю за большинство и работу с нападающими. В «Салавате» четыре главных тренера, которым трудно найти взаимосвязь? Нет, это ошибочное мнение. У нас хорошие, рабочие отношения, мы все профессионалы, понимаем, что у нас Томи — главный тренер и наша задача помогать ему, команде и выигрывать. Эмоции от возвращения в «Салават Юлаев» в качестве тренера? Приятные и позитивные. Большое спасибо руководству клуба за приглашение. Не буду скрывать, для меня «Салават Юлаев» всегда был командой, с которой связано очень много хороших воспоминаний, и выигрыш Кубка Гагарина — одно из них. Таких городов, как Уфа, где так любят хоккей, так болеют и переживают за свою команду, мало в КХЛ. Это хоккейный город», — цитирует Козлова официальный сайт КХЛ.

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