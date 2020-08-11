Рутерфорд: не планирую активно искать обмен для основных игроков «Питтсбурга»

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд анонсировал изменения в команде. Напомним, «пингвины» не сумели пройти раунд плей-ин, со счётом 1-3 проиграв «Монреаль Канадиенс».



«Что-то у нас идёт не так, изменения необходимы. Однако планирую двигаться вперед с тем костяком игроков, который есть. В нашем составе хорошие хоккеисты, он ещё покажут хороший хоккей. Всегда говорю: если есть вариант серьёзного обмена, его нужно рассмотреть, но не планирую активно искать обмен для наших основных игроков», – приводит слова функционера аккаунт «Питтсбурга» в «Твиттере».



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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