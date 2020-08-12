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Корписало отметился автоголом, «Тампа» сравняла счёт в матче с «Коламбусом»

Корписало отметился автоголом, «Тампа» сравняла счёт в матче с «Коламбусом»
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Торонто на Скотиабанк-Арена проходит первый четвертьфинальный матч плей-офф, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» встречается с «Коламбус Блю Джекетс». После двух периодов команда из Флориды уступала соперникам со счётом 1:2, но на старте третьего игрового отрезка подопечным Купера удалось сравнять счёт. Шайба была записана на канадского нападающего Янни Гурда, в роли ассистентов выступили Райан Макдона и Блейк Коулман.

На деле же шайбу в свои ворота закатил голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало, сделав это при попытке сейва. Таким образом, счёт в матче стал 2:2.

Напомним, что первый гол в составе «Тампа-Бэй» в этом матче на счету Брейдена Пойнта, которому ассистировали Никита Кучеров и Виктор Хедман.

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