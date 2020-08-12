Матч «Тампы» и «Коламбуса» побил рекорды клубов по продолжительности

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) проходит первый матч между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» в 1/4 финала плей-офф Восточной конференции.

На момент написания новости счёт в матче ничейный — 2:2. «Тампа» и «Коламбус» уже отыграли три двадцатиминутных овертайма в дополнение к основному времени, проведя на льду более 120 минут. Такая продолжительность встречи — рекорд для обоих клубов. Ранее самым продолжительным матчем в истории «Коламбуса» была встреча с «Вашингтоном» в 2018 году (2:3, 89 минут), а у «Тампы» — 111.2 мин. в матче с «Нью-Джерси» (1:2) в 2003 году.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».