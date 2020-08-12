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Гол Гурьянова не помог «Далласу» обыграть «Калгари» в первом матче плей-офф

Гол Гурьянова не помог «Далласу» обыграть «Калгари» в первом матче плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся первый матч «Даллас Старз» и «Калгари Флеймз» в рамказ 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги в Западной конференции. Встреча завершилась победой «Калгари» со счётом 3:2.

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Ещё в первом периоде дубль на свой счёт записал Диллон Дюбе. На 31-й минуте разрыв в счёте сократил российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов с передач Миро Хейсканена и Джейми Олексяка, а Джейми Бенн на 32-й сравнял счёт. Изначально этот гол был записан на Александра Радулова, однако, подправившего траекторию полёта шайбы, однако в итоге шайбу записали на автора броска. Победный гол в матче — на счету Расмуса Андерссона, отличившегося с передачи Ноа Ханифина.

Гурьянов провёл на льду 14 минут 52 секунды, Радулов — 16 минут 39 секунд.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
12 августа 2020, среда. 00:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Дюбе (Лучич, Баклунд) – 10:54' (5x4)   0:2 Дюбе (Густафссон, Форборт) – 18:02' (5x5)   1:2 Гурьянов (Хейсканен, Олексяк) – 30:52' (5x5)   2:2 Бенн (Линделль) – 31:01' (5x5)   2:3 Андерссон (Ханифин) – 36:01' (5x5)
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