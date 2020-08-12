Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ и «Каролина» пошутили над «бесконечным» матчем «Тампы» и «Коламбуса»

НХЛ и «Каролина» пошутили над «бесконечным» матчем «Тампы» и «Коламбуса»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) продолжается матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости счёт в матче 2:2, команды отыграли уже четыре овертайма.

НХЛ пошутила над длительностью матча, разместив на экране «Скотиабанк-Арены» надпись «Всё ещё овертайм». Не остался в стороне и другой клуб лиги «Каролина Харрикейнз», чей матч с «Бостон Брюинз» должен был начаться в Торонто в 3:00 мск, но из-за затянувшейся игры «Тампы» и «Коламбуса» задержался.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса»

«Эй, НХЛ, не в упрёк, но мы тут должны были начать, а „Тампа“ и „Коламбус“ не хотят уходить со льда», — написано в «твиттере» «Каролины».

Вратарь «Коламбуса» Корписало побил рекорд плей-офф НХЛ по сейвам за матч
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020