Матч «Каролина» — «Бостон» перенесён

Первый матч 1/4 финала серии плей-офф Кубка Стэнли между «Каролина Харрикейнз» и «Бостон Брюинз» перенесён.
Игра должна была состояться 12 августа в 3:00 мск на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто. Однако из-за того, что другой матч, между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» затянулся (на момент написания новости команды отыграли четыре овертайма, счёт 2:2), было принято решение перенести встречу. Теперь матч «Бостона» и «Коламбуса» состоится 12 августа в 18:00 мск, сообщил в «твиттере» журналист Мэтт Портер.
Такая продолжительность встречи — рекорд для обоих клубов. Ранее самым продолжительным матчем в истории «Коламбуса» была встреча с «Вашингтоном» в 2018 году (2:3, 89 минут), а у «Тампы» — 111.2 мин. в матче с «Нью-Джерси» (1:2) в 2003 году.
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