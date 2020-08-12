Василевский побил рекорд Хабибулина в «Тампе» по сейвам за матч в плей-офф НХЛ

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) завершился матч четвертьфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Тампа Бэй-Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу одержала «Тампа» со счётом 3:2 5ОТ.

Вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало обновил рекорд НХЛ по количеству отражённых бросков за матч в плей-офф. На его счету 85 сейвов после 88 бросков. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский справился с 61 броском из 63. Василевский побил рекорд Хабибулина в «Тампе» по сейвам за матч в плей-офф НХЛ. Прежнее достижение было установлено Николаем в 2003 году (60 сейвов в матче с «Вашингтон Кэпиталз»).

Команды провели четыре овертайма без заброшенных шайб и лишь в пятом Брейден Пойнт всё-таки принёс «молниям» победу. Шайба отскочила к канадскому форварду рикошетом от Владислава Гаврикова. Результативные передачи в активе Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва.