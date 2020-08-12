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Мерзликин — Корписало: может, тебе водички? 85 сейвов, серьёзно?

Мерзликин — Корписало: может, тебе водички? 85 сейвов, серьёзно?
Хоккей / НХЛ 0

Травмированный голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин отреагировал на игру Йоонаса Корписало в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 5ОТ, 0-1). Вратарь «Коламбуса» обновил рекорд НХЛ по количеству отражённых бросков за матч в плей-офф. На счету финского голкипера 85 сейвов после 88 бросков.

«Может, тебе водички? 85 сейвов, да ты серьёзно, Корпи? Скажи, какой у тебя номер. Я выхожу», — написал Мерзликин в «Твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Элвиса Мерзликина.

Ранее рекорд принадлежал Келли Руди, отразившему 73 броска в 1987 году. Второе место делили Эд Белфур и Роберто Луонго (72), третью строчку занимали Доминик Гашек, Михаил Шталенков и Рон Тагнатт (71).

Вратарь «Коламбуса» Корписало побил рекорд плей-офф НХЛ по сейвам за матч
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