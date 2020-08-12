Купер о матче «Тампа» — «Коламбус»: больше всего запомнил, какими холодными были мои ноги

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу команды в матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекет».
«В пятом периоде увидел, что тренеры «Бостона» начали собираться к отъезду. Сказал игрокам, что дам им выходной, если они забьют этот гол. Что больше всего запомнилось в этой игре? То, какими холодными были мои ноги», — сказал Купер после матча.
Команды провели четыре овертайма без заброшенных шайб и лишь в пятом Брейден Пойнт с передач Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва всё-таки принёс «молниям» победу со счётом 3:2. Команды провели на льду 150 минут и 27 секунд, это четвёртый по продолжительности матч в истории НХЛ.
Из-за затянувшегося матча была перенесена встреча 1/4 финала Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Бостон Брюинз».
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