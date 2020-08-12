Джо Смит: буллиты могут быть забавными, но в плей-офф им не место

Обозреватель The Athletic Джо Смит прокомментировал победу «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 5ОТ).

«Буллиты могут быть забавными, они демонстрируют технику, но в плей-офф им не место. Четыре или пять овертаймов выматывают и физически, и морально, но они всё равно захватывают зрителей, предлагают честный и истинный способ решить вопрос с победителем. Все, кто смотрел такие матчи, их помнят всю жизнь. Как сказал член Зала славы Дейв Андрейчук, в таких играх каждый хочет стать героем», — отметил обозреватель The Athletic.

Команды провели четыре овертайма без заброшенных шайб, и лишь в пятом Брейден Пойнт всё-таки принёс «молниям» победу. Шайба отскочила к канадскому форварду рикошетом от Владислава Гаврикова. Результативные передачи в активе Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва.