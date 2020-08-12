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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось три встречи в первом раунде Кубка Стэнли.

Таблица и календарь матчей Кубка Стэнли-2020

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 5ОТ (1-0). Команды провели четыре овертайма без заброшенных шайб, и лишь в пятом Брейден Пойнт всё-таки принёс «молниям» победу. Шайба отскочила к канадскому форварду рикошетом от Владислава Гаврикова. Результативные передачи в активе Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
11 августа 2020, вторник. 22:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дюбуа (Тексье, Джонс) – 02:39' (5x4)   1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 06:27' (5x5)   1:2 Бьёркстранд (Дюбуа, Кукан) – 39:12' (5x5)   2:2 Гурд (Макдона, Коулман) – 40:23' (5x5)   3:2 Пойнт (Сергачёв, Кучеров) – 150:27'

«Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» — 2:3 (0-1). Голкипер «Далласа» Антон Худобин впервые в карьере вышел в старте на матч основной сетки Кубка Стэнли

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
12 августа 2020, среда. 00:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Дюбе (Лучич, Баклунд) – 10:54' (5x4)   0:2 Дюбе (Густафссон, Форборт) – 18:02' (5x5)   1:2 Гурьянов (Хейсканен, Олексяк) – 30:52' (5x5)   2:2 Бенн (Линделль) – 31:01' (5x5)   2:3 Андерссон (Ханифин) – 36:01' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1 (1-0). Нападающий номинальных хозяев Райлли Смит оформил дубль и сделал голевую передачу.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
12 августа 2020, среда. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Теодор (Смит, Мартинес) – 27:22' (5x5)   2:0 Каррье (Ривз, Руа) – 29:39' (5x5)   2:1 Кемпф (Саад) – 30:51' (4x5)   3:1 Смит (Маршессо) – 43:32' (5x5)   4:1 Смит (Маршессо) – 48:14' (5x5)
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