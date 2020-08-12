Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось три встречи в первом раунде Кубка Стэнли.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2 5ОТ (1-0). Команды провели четыре овертайма без заброшенных шайб, и лишь в пятом Брейден Пойнт всё-таки принёс «молниям» победу. Шайба отскочила к канадскому форварду рикошетом от Владислава Гаврикова. Результативные передачи в активе Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва.

«Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» — 2:3 (0-1). Голкипер «Далласа» Антон Худобин впервые в карьере вышел в старте на матч основной сетки Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1 (1-0). Нападающий номинальных хозяев Райлли Смит оформил дубль и сделал голевую передачу.