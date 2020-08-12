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Рирден: весь «Вашингтон» надеется на возвращение Карлсона. Это очень важно

Рирден: весь «Вашингтон» надеется на возвращение Карлсона. Это очень важно
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден ответил на вопрос о возможном возвращении в состав американского защитника Джона Карлсона. Лидер обороны столичной команды пропустил весь групповой этап плей-офф НХЛ из-за травмы, полученной в контрольном матче.

«Его возвращение в состав будет очень важным, и вся команда на это надеется. Если нет, у нас есть люди, способные заполнить эту пустоту. Все дело именно в этом — использовании шанса. Мы примем решение завтра в три часа дня (непосредственно перед началом матча с „Нью-Йорк Айлендерс. — Прим. “Чемпионата») и сделаем всё, чтобы начать серию в наилучшем состоянии.

Он проводит великолепный год, поэтому отсутствие такого игрока восполнить сложно. После изменений в защите перед сезоном он взял на себя роль лидера. Его окружают хорошие игроки, но его роль стала даже больше, чем прежде», — цитирует Рирдена пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

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