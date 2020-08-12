Рирден: весь «Вашингтон» надеется на возвращение Карлсона. Это очень важно

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден ответил на вопрос о возможном возвращении в состав американского защитника Джона Карлсона. Лидер обороны столичной команды пропустил весь групповой этап плей-офф НХЛ из-за травмы, полученной в контрольном матче.
«Его возвращение в состав будет очень важным, и вся команда на это надеется. Если нет, у нас есть люди, способные заполнить эту пустоту. Все дело именно в этом — использовании шанса. Мы примем решение завтра в три часа дня (непосредственно перед началом матча с „Нью-Йорк Айлендерс. — Прим. “Чемпионата») и сделаем всё, чтобы начать серию в наилучшем состоянии.
Он проводит великолепный год, поэтому отсутствие такого игрока восполнить сложно. После изменений в защите перед сезоном он взял на себя роль лидера. Его окружают хорошие игроки, но его роль стала даже больше, чем прежде», — цитирует Рирдена пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
- 12 августа 2020
-
15:45
-
15:20
-
14:30
-
13:40
-
13:13
-
13:04
-
13:01
-
12:46
-
12:14
-
11:40
-
11:15
-
10:45
-
10:13
-
09:52
-
09:30
-
09:14
-
08:40
-
08:36
-
08:25
-
08:09
-
06:05
-
05:51
-
05:44
-
05:35
-
05:35
-
05:22
-
05:19
-
05:14
-
05:07
-
05:00
-
04:53
-
04:51
-
04:48
-
04:39
-
04:05