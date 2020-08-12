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Крылов: «Авангард» сделает всё, чтобы омичи чувствовали связь с родным городом

Крылов: «Авангард» сделает всё, чтобы омичи чувствовали связь с родным городом
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов рассказал о планах клуба на юбилейный сезон.

«Этот сезон для клуба особенный. К 70-летию омского хоккея мы подготовили для наших болельщиков немало сюрпризов, и новая предсезонная форма – первый из многих. Кроме того мы представляем юбилейный логотип, который будет с командой на протяжении всего чемпионата.

К сожалению, в этом году из-за известных ограничений не получится привезти «Авангард» в Омск, но мы сделаем всё, чтобы омичи чувствовали связь с родным городом, а команда чувствовала поддержку омских болельщиков, чувствовала, что в Сибири есть настоящее место силы, дающее «Авангарду» энергию для новых побед», — цитирует Крылова пресс-служба омского клуба.

«Авангард» представил форму для предсезонных матчей. На левом рукаве вышит герб Омска
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