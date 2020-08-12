Крылов: «Авангард» сделает всё, чтобы омичи чувствовали связь с родным городом
Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов рассказал о планах клуба на юбилейный сезон.
«Этот сезон для клуба особенный. К 70-летию омского хоккея мы подготовили для наших болельщиков немало сюрпризов, и новая предсезонная форма – первый из многих. Кроме того мы представляем юбилейный логотип, который будет с командой на протяжении всего чемпионата.
К сожалению, в этом году из-за известных ограничений не получится привезти «Авангард» в Омск, но мы сделаем всё, чтобы омичи чувствовали связь с родным городом, а команда чувствовала поддержку омских болельщиков, чувствовала, что в Сибири есть настоящее место силы, дающее «Авангарду» энергию для новых побед», — цитирует Крылова пресс-служба омского клуба.
«Авангард» представил форму для предсезонных матчей. На левом рукаве вышит герб Омска
- 12 августа 2020
-
13:40
-
13:13
-
13:04
-
13:01
-
12:46
-
12:14
-
11:40
-
11:15
-
10:45
-
10:13
-
09:52
-
09:30
-
09:14
-
08:40
-
08:36
-
08:25
-
08:09
-
06:05
-
05:51
-
05:44
-
05:35
-
05:35
-
05:22
-
05:19
-
05:14
-
05:07
-
05:00
-
04:53
-
04:51
-
04:48
-
04:39
-
04:05
-
03:55
-
03:37
-
03:20
Партнерский контент