Зарипов — Минниханову: вы — настоящий Капитан Татарстан. Я был им только на льду

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и передал ему символы Капитана Татарстана — тюбетейку, щит, флаг и клюшку.
«В прошлом сезоне в «Ак Барсе» появился новый герой – Капитан Татарстан. Эта роль была у меня, но только на льду. А в жизни настоящий Капитан Татарстан – это вы, Рустам Нургалиевич», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».
Недавно Зарипов подписал новый контракт с клубом. В прошлом регулярном чемпионате Зарипов набрал 27 (13+14) очков в 52 матчах при показателе полезности «+2» и 16 минутах штрафного времени. Зарипов проводил на льду 14 минут 21 секунду за матч. В плей-офф хоккеист не принял участия из-за травмы. Форвард является пятикратным обладателем Кубка Гагарина.
- 12 августа 2020
-
19:59
-
19:25
-
18:56
-
18:21
-
18:00
-
17:52
-
17:07
-
17:03
-
16:57
-
16:50
-
16:32
-
16:19
-
16:07
-
16:00
-
15:45
-
15:20
-
14:30
-
13:40
-
13:13
-
13:04
-
13:01
-
12:46
-
12:14
-
11:40
-
11:15
-
10:45
-
10:13
-
09:52
-
09:30
-
09:14
-
08:40
-
08:36
-
08:25
-
08:09
-
06:05