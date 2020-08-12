Зарипов — Минниханову: вы — настоящий Капитан Татарстан. Я был им только на льду

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и передал ему символы Капитана Татарстана — тюбетейку, щит, флаг и клюшку.



«В прошлом сезоне в «Ак Барсе» появился новый герой – Капитан Татарстан. Эта роль была у меня, но только на льду. А в жизни настоящий Капитан Татарстан – это вы, Рустам Нургалиевич», — приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».



Недавно Зарипов подписал новый контракт с клубом. В прошлом регулярном чемпионате Зарипов набрал 27 (13+14) очков в 52 матчах при показателе полезности «+2» и 16 минутах штрафного времени. Зарипов проводил на льду 14 минут 21 секунду за матч. В плей-офф хоккеист не принял участия из-за травмы. Форвард является пятикратным обладателем Кубка Гагарина.