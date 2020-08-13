Овечкин прокомментировал ситуацию с 3 пропущенными шайбами за период от «Айлендерс»

34-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал поражение в первом матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).
После второго периода встречи игроки «Вашингтона» вели в счёте 2:1, однако в третьем игровом отрезке пропустили три безответные шайбы от игроков «Айлендерс», по итогу уступив «островитянам».
«Мы бросили играть, и вы видите результат», — сказал Овечкин в интервью корреспонденту Washington Post Саманте Пэлл, слова которого она приводит в «Твиттере».
В матче с «Айлендерс» Александр Овечкин провёл на льду 24 минуты и 39 секунд, не отметившись результативными действиями и завершив встречу с показателем полезности «-1». На его счету 6 бросков, 6 проведённых силовых приёмов, 2 заблокированных броска и 3 потери шайбы.
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