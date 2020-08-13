Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс совершил роскошный сейв лёжа кончиком клюшки

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит первая встреча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Монреаль Канадиенс». Идёт 3-й период, счёт 2:1 в пользу номинальных хозяев льда.

На 12-й минуте 2-го периода у звена «Филадельфии» получилась отличная контратака 3 в 2 после отбора шайбы у борта, итогом которой после красивого розыгрыша послужил бросок в упор в ворота «Монреаля» от канадского форварда Скотта Лотона. Однако спас от верного гола невероятный сейв лёжа кончиком клюшки от 32-летнего вратаря «Монреаля» Кэри Прайса, который к середине 3-го периода совершил 22 сейва.

Видео доступно в «твиттере» НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.