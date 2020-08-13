Голкипер «Вашингтона» Холтби взял на себя вину за первый и третий голы «Айлендерс»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби после поражения в первом матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4, 0-1) взял на себя вину за гол Джордана Эберле, который забросил первую шайбу «островитян» в матче. Также канадский голкипер признал, что допустил ошибку и в эпизоде с третьей шайбой «Айлендерс», автором которой стал Джош Бейли.

«Первый гол, разумеется, я пропускать не имел права. Эта «бабочка» изменила ход всего матча, и она на моей совести. Гол, который пропустили в большинстве — это, скорее, недопонимание. Мне показалось, что у меня в запасе больше времени ввести шайбу в игру после сейва. Мне стоило просто её прижать. Всего этого в дальнейшем случаться не должно», — цитирует Холтби пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

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