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Голкипер «Вашингтона» Холтби взял на себя вину за первый и третий голы «Айлендерс»

Голкипер «Вашингтона» Холтби взял на себя вину за первый и третий голы «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби после поражения в первом матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4, 0-1) взял на себя вину за гол Джордана Эберле, который забросил первую шайбу «островитян» в матче. Также канадский голкипер признал, что допустил ошибку и в эпизоде с третьей шайбой «Айлендерс», автором которой стал Джош Бейли.

«Первый гол, разумеется, я пропускать не имел права. Эта «бабочка» изменила ход всего матча, и она на моей совести. Гол, который пропустили в большинстве — это, скорее, недопонимание. Мне показалось, что у меня в запасе больше времени ввести шайбу в игру после сейва. Мне стоило просто её прижать. Всего этого в дальнейшем случаться не должно», — цитирует Холтби пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео первого гола можно на сайте «Яндекс эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео третьего гола можно на сайте «Яндекс эфир».

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