Маркстрём совершил эффектный сейв, отражая шайбу после рикошета от собственного защитника

«Ванкувер Кэнакс» вышел вперёд в серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции с «Сент-Луис Блюз», одержав победу в первом матче со счётом 5:2. Встреча состоялась в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс».
Ключевым отрезком матча стал третий период, в котором крайне неудачно действовал голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон. В свою очередь шведский голкипер «косаток» Якоб Маркстрём стал одним из главных героев матча, отразив 29 бросков.
В концовке матча при счёте 4:2 в пользу «Ванкувера» тренерский штаб «блюзменов» заменил Биннингтона на шестого полевого игрока. «Сент-Луис» расставился в зоне и вывел на бросок Джейдена Шварца. Маркстрём справился с броском Шварца, после чего шайба отлетела в конёк защитнику «Кэнакс» Александру Эдлеру, и Якобу пришлось в эффектном падении останавливать шайбу уже после рикошета от собственного защитника.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео первого гола можно на сайте «Яндекс эфир».
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