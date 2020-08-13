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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось пять встреч в первом раунде Кубка Стэнли.

Таблица и календарь матчей Кубка Стэнли-2020

«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:3 2ОТ (1-0). Лучший клуб регулярного чемпионата НХЛ одержал первую победу после возобновления сезона.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
12 августа 2020, среда. 18:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Эдмундсон (Терявяйнен, Ахо) – 13:02' (5x5)   1:1 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 17:45' (5x5)   2:1 Койл – 24:38' (5x5)   2:2 Макгинн – 24:59' (4x5)   3:2 Крейчи (Каше, Макэвой) – 40:59' (5x5)   3:3 Флёри (Трочек) – 49:49' (5x5)   4:3 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 81:13' (5x5)

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:4 (0-1). Столичная команда упустила преимущество в две шайбы и проиграла в первом матче серии.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
12 августа 2020, среда. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Оши (Кузнецов, Карлсон) – 25:27' (5x4)   2:0 Оши (Уилсон, Карлсон) – 31:18' (5x4)   2:1 Эберле (Барзал) – 38:57' (5x5)   2:2 Ли (Пулок, Нельсон) – 40:51' (5x5)   2:3 Бейли (Нельсон) – 46:52' (4x5)   2:4 Бовиллье (Бейли, Барзал) – 51:55' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» — 3:0 (1-0). Матч на ноль провёл голкипер Филипп Грубауэр.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
13 августа 2020, четверг. 00:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Кадри (Макар, Маккиннон) – 53:05' (5x4)   2:0 Комфер (Донской, Джонсон) – 53:15' (5x5)   3:0 Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 54:28' (5x5)

«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:1 (1-0). Российский защитник Иван Проворов в большинстве ассистировал Якубу Ворачеку.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
13 августа 2020, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Проворов (Жиру, Конечны) – 08:54' (5x4)   1:1 Уэбер (Друен, Галлахер) – 34:38' (5x4)   2:1 Фараби (Санхайм) – 34:54' (5x5)

«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:5 (0-1). Главным героем матча стал форвард номинальных гостей Бо Хорват, оформивший дубль.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
13 августа 2020, четверг. 05:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хорват (Хьюз, Миллер) – 04:29' (5x4)   1:1 Перрон (Шенн, Пьетранджело) – 16:37' (5x4)   1:2 Петтерссон – 28:37' (5x4)   2:2 Шварц – 29:49' (5x5)   2:3 Стечер (Бёзер, Пирсон) – 45:36' (5x5)   2:4 Хорват (Пирсон) – 48:01' (5x5)   2:5 Миллер (Бёзер, Танев) – 59:20' (5x4)
Шайбу Проворова во встрече с «Монреалем» по окончании матча переписали на счёт Ворачека
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