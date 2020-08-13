Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день после официального возобновления сезона. Состоялось пять встреч в первом раунде Кубка Стэнли.

«Бостон Брюинз» — «Каролина Харрикейнз» — 4:3 2ОТ (1-0). Лучший клуб регулярного чемпионата НХЛ одержал первую победу после возобновления сезона.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:4 (0-1). Столичная команда упустила преимущество в две шайбы и проиграла в первом матче серии.

«Колорадо Эвеланш» — «Аризона Койотс» — 3:0 (1-0). Матч на ноль провёл голкипер Филипп Грубауэр.

«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:1 (1-0). Российский защитник Иван Проворов в большинстве ассистировал Якубу Ворачеку.

«Сент-Луис Блюз» — «Ванкувер Кэнакс» — 2:5 (0-1). Главным героем матча стал форвард номинальных гостей Бо Хорват, оформивший дубль.