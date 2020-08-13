Главный тренер «Монреаля» Жюльен госпитализирован из-за болей в груди
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен был госпитализирован из-за проблем со здоровьем, информирует пресс-служба клуба в «Твиттере».
По словам генерального менеджера клуба Марка Бержевена, Жюльен оказался в больнице из-за болей в груди. Временно исполнять обязанности главного тренера будет Кирк Мюллер.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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