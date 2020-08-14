Дэн Хэмьюс завершил спортивную карьеру

Защитник Дэн Хэмьюс объявил о завершении спортивной карьеры.

«Счастлив, что сейчас завершаю карьеру в хоккее. Почувствую настоящую жизнь», — приводятся слова Хэмьюса в «твиттере» TSN Radio Vancouver.

Последним клубом Хэмьюса был «Нэшвилл Предаторз». В нынешнем сезоне он провёл 60 матчей, в которых сделал 8 результативных передач.

Хэмьюс участвовал в нескольких международных соревнованиях в составе сборной Канады как на юниорском, так и на взрослом уровнях. На молодёжных чемпионатах мира 2001 и 2002 годов он завоёвывал бронзовую и серебряную медали соответственно. Также он участвовал в шести (2006—2009, 2013, 2015) чемпионатах мира, на которых дважды выигрывал золотые (2007 и 2015) и серебряные (2008, 2009) медали. Стал олимпийским чемпионом 2014 года.