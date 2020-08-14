Радулов отметился ассистентским дублем в игре с «Калгари», набрав первые очки в плей-офф

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит вторая встреча серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции между «Даллас Старз» и «Калгари Флэймз». Идёт 1-й период, впереди номинальные хозяева площадки – 2:1. В серии ведут игроки «Калгари» — 1-0.

Уже на 19-й секунде встречи игроки «Флэймз» открыли счёт усилиями канадского форварда Диллона Дюбе, отличившегося броском с неудобной руки после удачного отскока от лицевого борта.

Однако уже спустя 2,5 минуты игроки «Далласа» восстановили равный счёт. 34-летний российский форвард «Старз» Александр Радулов, получив шайбу вблизи ворот «Калгари», удачно разобрался с оппонентами и, сделав передачу вслепую, нашёл партнёра в лице Тайлера Сегина, который и стал автором заброшенной шайбы. Для Александра Радулова эта голевая передача стала первым результативным действием в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Даллас Старз».

На 11-й минуте встречи россиянин вновь записал на свой счёт голевую передачу, став ассистентом в моменте с заброшенной шайбой Миро Хейсканена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Даллас Старз».

В текущем плей-офф он проводит 5-ю встречу и имеет коэффициент полезности «+3». Всего за карьеру в Кубке Стэнли он принял участие в 41 встрече, набрав 31 (13+18) очко при показателе полезности «+9».