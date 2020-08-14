Миро Хейсканен вошёл в топ-4 самых молодых защитников, оформлявших дубль в плей-офф НХЛ
В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась вторая встреча серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции между «Даллас Старз» и «Калгари Флэймз», победу в которой одержали игроки «Старз» со счётом 5:4 и тем самым сравняли счёт в серии – 1-1.
В составе «Далласа» отличились Александр Радулов, Миро Хейсканен, отметившийся дублем, Кори Перри и Джейми Олексяк. Финский защитник «Старз» вошёл в топ-4 самых молодых игроков обороны, оформлявших дубль в плей-офф НХЛ. Миро дважды поразил ворота Кэма Тальбо в возрасте 21 года и 26 дней.
Рекорд по этому показателю принадлежит Филу Хаусли (19 лет и 144 дня), второе место занимает Род Келли (20 лет и 267 дней), тройку лучших замыкает Сергей Гончар (21 год и 23 дня).
Российские защитники не попали в топ-20 НХЛ по версии NHL Network
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