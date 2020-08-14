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ИИХФ следит за плей-офф НХЛ в «пузырях» и обсуждает проведение МЧМ-2021 без зрителей

ИИХФ следит за плей-офф НХЛ в «пузырях» и обсуждает проведение МЧМ-2021 без зрителей
Хоккей / Юниорский ЧМ 2020 0

Международная федерация хоккея определится с тем, как будет организован молодёжный чемпионат мира 2021 года в Эдмонтоне, в сентябре. Об этом рассказал президент организации Рене Фазель.

«Мы говорили с Федерацией хоккея Канады и организаторами турнира. Мы очень внимательно следим за тем, что сейчас происходит в НХЛ, где, как вы знаете, команды играют в рамках Кубка Стэнли в так называемых пузырях в Торонто и Эдмонтоне. Обсуждаем, стоит ли играть без зрителей в Эдмонтоне, где пройдёт турнир. Нужно четыре-пять недель, прежде чем ещё раз проанализировать ситуацию, связанную с пандемией в Канаде.

Ещё один вопрос, как это отразится на финансовой составляющей турнира. Думаю, что финальное решение по турниру, как он будет проходить, будет вынесено в сентябре. Это предусматривает большое денежное вложение, но это всё сделано здорово, как и в Национальной баскетбольной ассоциации во Флориде. Но нам нужно проследить, как ситуация поменяется со временем в Эдмонтоне, Торонто и Монреале, и посмотреть, что можно сделать в Эдмонтоне, учитывая большие расходы", — цитирует Фазеля ТАСС.

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