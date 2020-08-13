Фазель: ИИХФ никогда не обсуждала вопрос о переносе ЧМ-2021 в Минске

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал сложную политическую и эпидемиологическую ситуацию в Беларуси, где в 2021 году должен пройти чемпионат мира по хоккею.

«Наша федерация является аполитичной, этот вопрос обсуждался очень коротко. Интервью Калерво Куммолы в финской газете, как это часто бывает, наделало немало шума, однако мы никогда не обсуждали вопрос отмены чемпионата мира. Следим за ситуацией, видим демонстрации после избрания президентом Лукашенко, но это не роль международной спортивной федерации — делать политические заявления в это время.

Чемпионат мира в Беларуси в 2014 году имел громадный успех, свыше 600 тыс. зрителей его посетили, организация была великолепной. У нас нет причин делать на эту тему политическое заявление. Мы решили, что турнир пройдёт с 21 мая. Наша позиция вполне ясная. Мы готовы ехать в Беларусь», – приводит слова Фазеля ТАСС.