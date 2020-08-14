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Нападающий «Калгари» Дюбе забил самый быстрый гол в истории клуба в плей-офф НХЛ

Нападающий «Калгари» Дюбе забил самый быстрый гол в истории клуба в плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась вторая встреча серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции между «Даллас Старз» и «Калгари Флэймз», победу в которой одержали игроки «Старз» со счётом 5:4 и тем самым сравняли счёт в серии – 1-1.

Счёт в матче был открыт уже на 19-й секунде первого периода, когда отличился нападающий «Калгари» Диллон Дюбе. Канадский форвард забил самый быстрый гол в истории клуба в плей-офф НХЛ. Прежнее достижение делили Джо Маллен и Маркус Нильссон (гол на 20-й секунде матча).

Примечательно, что Дюбе обновляет клубные рекорды во втором матче кряду. В первом матче серии нападающий стал первым игроком в истории «огоньков» за последние 25 лет, кому удалось отправить две шайбы в ворота соперника в первом периоде матча плей-офф НХЛ.

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