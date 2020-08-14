Гиллис: в «Витязе» я был как король! Премию за драку дали новыми хрустящими долларами

Бывший тафгай «Витязя» Тревор Гиллис поделился воспоминаниями о жизни в России в эфире подкаста Spittin' Chiclets.

«Как-то мне позвонил сын босса Саша, он мне как младший брат был, и спрашивает, что я делаю. Я отвечаю, что смотрю «Нетфликс». Точнее не «Нетфликс», но я там кучу денег тратил на сериалы и телешоу на «Эппл». Саша говорит: «Эта неделя очень важная, приезжает Джонни (Мирасти. — Прим. „Чемпионата“)». Я ему: «Да-да, Саша, я в курсе». Он мне: «Ты не понимаешь, ты должен с ним подраться». Я отвечаю: «Уверен, вы меня не как снайпера брали, я своё дело знаю». Он говорит: «Да-да, я знаю, но ты должен подраться с Джонни и выиграть!» А мне раньше никогда не удавалось завалить Джонни, как-то в АХЛ я об его голову сломал руку в четырёх местах. В общем, я специально готовился, тренировался, не пил целый месяц, был в лучшей форме в своей жизни! Мы с Яблонски ходили в зал, спарринговали.

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Короче, я подрался с Джонни и вырубил его! Попал ему в висок, чётко завалил. После матча мы поехали в деревню к боссу. Сидим за столом, он встаёт и начинает толкать речь. Я разбираю только «Витязь», «Яблонски», «Гиллис», вообще, еле держусь, дико устал. После речи все поднимают стопки и орут «Ура! Ура! Ура!» и мы выпиваем.

Саша объяснил, что это его папа так отметил меня с Яблонски за хорошую работу, он много денег поднял на этом бою. Оказывается, многие, кто был за столом, поставили на Джонни, потому что они его знали по «Витязю». Саша сказал, что папа хочет дать мне пару сотен баксов, увёл меня в комнату и вручил конверт. А там не пара сотен, а гораздо больше. Я кладу их в свой пиджак и такой: «Да без проблем вообще».

Мы гуляли всю ночь, потом водитель отвёз нас домой. Я уже без сил был, но поднялся к себе в комнату и достал конверт. Купюры новенькие, хрустящие, аж слипаются, пришлось раз пять пересчитывать. Мы и так зарабатывали хорошие деньги, где-то $ 34-35 тысяч в месяц, и мне дали премию ещё три штуки. Со мной там обращались феноменально, как с королём! Обожаю этих людей!» — сказал Гиллис в эфире подкаста.