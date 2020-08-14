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Раск — о плей-офф НХЛ: больше похоже на выставочные матчи, временами просто скучно

Раск — о плей-офф НХЛ: больше похоже на выставочные матчи, временами просто скучно
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск поделился ощущениями от отсутствия зрителей на матчах плей-офф НХЛ. Из-за пандемии коронавируса все игры проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

«Честно говоря, это не совсем похоже на плей-офф. Без фанатов это больше похоже на выставочные матчи. Вы играете серию до четырёх побед, ожидается, что будут происходить битвы. Когда вы играете на своей арене, фанаты поддерживают вас, на выезде они против вас. Всё это создаёт ажиотаж вокруг серии. Тут ничего этого нет, поэтому временами просто скучно», – цитирует Раска пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Ранее главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал отсутствие чешского форварда Давида Пастрняка во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:3, 1-1).

Наставник «Бостона» прокомментировал отсутствие Пастрняка во втором матче с «Каролиной»
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