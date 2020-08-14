Сухачёв — о переходе в «Салават Юлаев»: сначала было непривычно выходить в зелёной майке

Вратарь «Салавата Юлаева» Владислав Сухачёв рассказал об обстановке в команде.
«Сначала было непривычно выходить в зелёной майке. Всё-таки это мой первый переход за всю карьеру. А в целом абсолютно комфортно за счёт того, что внутри команды царит классная атмосфера – очень комфортно играть. Со всеми ребятами по каким-то игровым моментам всё легко обсуждается.
Например, по игрокам «Нефтехимика» разбирали, кто и как может бросить нестандартно, мелочь, но тоже важно. Я был рад, что играю за «Салават Юлаев» против них в этом матче. В плане забитых голов в нападении у нас получилось всё – ребята тут, конечно, все высшие мастера, которые принимают нетривиальные решения. И со стороны это вызывает восхищение», — цитирует Сухачёва пресс-служба уфимского клуба.
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