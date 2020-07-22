Новички «Салавата Юлаева» определились с игровыми номерами на сезон-2020/2021
Новички «Салавата Юлаева» определились с игровыми номерами, под которыми будут выступать в очередном сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщается в официальном «твиттере» уфимского клуба.
Нападающий Михаил Воробьёв выбрал номер 24, голкипер Владислав Сухачёв — 30, защитник Игорь Мясищев — 37, защитник Евгений Бирюков — 48, финский нападающий Маркус Гранлунд — 60, защитник Дмитрий Коробов — 89.
Видео можно посмотреть в официальной группе «Салавата Юлаева» во «ВКонтакте».
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
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