Ковалёв: начало регулярного чемпионата у «Куньлуня» будет не очень лёгким

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал ситуацию в китайском клубе.

«Это не очень лёгкая ситуация. но можно выбраться из любой передряги. Зависит от того, как сильно ты этого хочешь и как к этому подходишь. «Куньлунь» был в основном собран из иностранцев, и мы ждём — приедут они вообще или нет. Тем временем у нас набрана вторая команда, составленная из российских хоккеистов. Мы готовимся с надеждой, что русские ребята начнут сезон. А там посмотрим.

Хотя задача нелёгкая, когда ты готовишь ребят, которые стараются, пытаясь попасть в состав. Но в конце концов они могут оказаться за бортом. А могут и начать сезон. В общем, что есть, то есть. Нужно решать вопросы — и, может быть, эти ребята, с кем мы работаем сейчас, поедут на турнир в Питер. На данный момент у нас нет другого варианта.

Мы ведь до конца не знали, будет ли существовать команда. А потом определились, и назначили меня главным тренером. Всё очень быстро произошло, и мы сейчас пытаемся всё сделать по максимуму. Время поджимает, но огромное спасибо игрокам, которые стараются, выкладываются и хотят быть в составе.

Правда ли, что игроки подписаны до 31 августа? Решение по ним может быть принято, возможно, в течение недели. Что касается штаба, то мы ещё не определились с тренером по вратарям. В остальном тренерский состав уже укомплектован. В следующие два-три дня мы должны понять, приедут ли к нам иностранцы. Если опять возникнет задержка, то мы должны составить команду из тех, кто есть. Выводы сделаем после турнира в Санкт-Петербурге.

Говорю, начало регулярного чемпионата у нас будет не очень лёгким. Но у нас хороший тренерский коллектив. Все поиграли, все знают, что делать и как вывести команду на хороший уровень, чтобы не ударить лицом в грязь. В нашем штабе даже не сомневаюсь!» — приводит слова Ковалёва «Матч ТВ».