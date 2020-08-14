Ковалёв: начало регулярного чемпионата у «Куньлуня» будет не очень лёгким

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал ситуацию в китайском клубе.
«Это не очень лёгкая ситуация. но можно выбраться из любой передряги. Зависит от того, как сильно ты этого хочешь и как к этому подходишь. «Куньлунь» был в основном собран из иностранцев, и мы ждём — приедут они вообще или нет. Тем временем у нас набрана вторая команда, составленная из российских хоккеистов. Мы готовимся с надеждой, что русские ребята начнут сезон. А там посмотрим.
Хотя задача нелёгкая, когда ты готовишь ребят, которые стараются, пытаясь попасть в состав. Но в конце концов они могут оказаться за бортом. А могут и начать сезон. В общем, что есть, то есть. Нужно решать вопросы — и, может быть, эти ребята, с кем мы работаем сейчас, поедут на турнир в Питер. На данный момент у нас нет другого варианта.
Мы ведь до конца не знали, будет ли существовать команда. А потом определились, и назначили меня главным тренером. Всё очень быстро произошло, и мы сейчас пытаемся всё сделать по максимуму. Время поджимает, но огромное спасибо игрокам, которые стараются, выкладываются и хотят быть в составе.
Правда ли, что игроки подписаны до 31 августа? Решение по ним может быть принято, возможно, в течение недели. Что касается штаба, то мы ещё не определились с тренером по вратарям. В остальном тренерский состав уже укомплектован. В следующие два-три дня мы должны понять, приедут ли к нам иностранцы. Если опять возникнет задержка, то мы должны составить команду из тех, кто есть. Выводы сделаем после турнира в Санкт-Петербурге.
Говорю, начало регулярного чемпионата у нас будет не очень лёгким. Но у нас хороший тренерский коллектив. Все поиграли, все знают, что делать и как вывести команду на хороший уровень, чтобы не ударить лицом в грязь. В нашем штабе даже не сомневаюсь!» — приводит слова Ковалёва «Матч ТВ».
- 14 августа 2020
-
23:00
-
22:27
-
22:01
-
21:47
-
20:58
-
20:12
-
19:41
-
19:03
-
18:49
-
18:38
-
17:58
-
17:46
-
17:33
-
17:00
-
16:47
-
16:22
-
15:37
-
15:26
-
15:10
-
14:54
-
14:30
-
14:01
-
13:45
-
13:19
-
13:14
-
12:35
-
12:19
-
11:57
-
11:20
-
11:11
-
10:55
-
10:20
-
10:02
-
09:52
-
09:30