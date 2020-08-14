Ларс Эллер вернулся в расположение «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер вернулся в расположение столичной команды, информирует пресс-служба клуба в «Твиттере».
Напомним, решение Эллера покинуть расположение «Кэпиталз» было обусловлено рождением ребёнка и заранее оговорено с руководством клуба.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
31-летний форвард является ключевым игроком «Вашингтона». В 69 матчах регулярного чемпионата третий центр «Кэпиталз» забросил 16 шайб и отдал 23 результативные передачи. Эллер является центром в звене, где играет Илья Ковальчук.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов: «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
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