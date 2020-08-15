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Овечкин открыл счёт во втором матче с «Айлендерс»

Овечкин открыл счёт во втором матче с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит второй матч 1/4 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:0 в пользу «Вашингтона».

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Единственную на данный момент шайбу в игре забросил капитан «Кэпиталз», российский форвард Александр Овечкин. Это первый гол Овечкина в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли. Счёт в серии 1-0 в пользу «Айлендерс».

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