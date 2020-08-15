Ковалёв — о Кубке Стэнли: может быть всё что угодно, сюрприз можно ждать от любой команды

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии плей-ин Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (0-3).

«Когда нужно резко вернуться в сезон, немного потренироваться, а потом сразу играть, да ещё в августе, — это тяжело. Тут уже больше зависит от удачи. Можно хорошо подготовиться, а игра не пойдёт. Это ведь физиология. Не готовы обычно ребята резво выступать в это время года. Тем более в плей-офф. Вот у «Рейнджерс» эта игра не пошла.

Они выступали неплохо в регулярке, когда был сезон. Много интересных хоккеистов просматривалось. Панарин хорошо играл в дебютном сезоне за новый клуб. С одной стороны, я удивился, когда «Рейнджерс» не пробились в первый раунд. Но с другой — ну что ж, обычное дело. И все видят места нью-йоркской команды, над чем ещё нужно работать.

Есть ли предчувствие, кто возьмёт Кубок Стэнли? Может быть всё что угодно в таком сезоне. Тут уже не зависит, какой это клуб. Важно то, насколько ребята готовы ментально вернуться в хоккей и играть в августе и сентябре. Это не так легко, потому что нужно ломать свой организм, форсировать подготовку. Ещё есть фактор, что молодые хоккеисты оказываются под давлением. А им нужно оббиться, поиграть хотя бы в регулярке. Но их теперь кидают сразу в плей-офф. Как они отреагируют на это?

Может ли «Коламбус» взять Кубок Стэнли? Я думаю, что да. Там хватает опытных ребят, которые бьются в каждой смене. Сюрприз можно ждать от любой команды», — приводит слова Ковалёва «Матч ТВ».