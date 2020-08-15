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«Сент-Луис» проиграл «Ванкуверу» второй матч, несмотря на голевой пас Тарасенко

«Сент-Луис» проиграл «Ванкуверу» второй матч, несмотря на голевой пас Тарасенко
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся матч 1/4 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги между действующим обладателем Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» и «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой «Ванкувера» в овертайме со счётом 4:3.

Счёт в первом периоде открыл «Ванкувер» — отличился Бо Хорват, а Таннер Пирсон во втором удвоил преимущество «Кэнакс». Райан О'Райли на 39-й минуте сократил разрыв, на Элиас Петерссон на 46-й минуте сделал счёт 3:1 в пользу «Ванкувера». В третьем периоде «Сент-Луис» сравнял счёт — забили Самуэль Бле и Дэвид Перрон. Точку в матче в овертайме поставил Бо Хорват: 4:3 в пользу «Ванкувера» и 2-0 в серии.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 35 минут 46 секунд и отметился голевой передачей на Дэвида Перрона.

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