«Сент-Луис» проиграл «Ванкуверу» второй матч, несмотря на голевой пас Тарасенко

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся матч 1/4 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги между действующим обладателем Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» и «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой «Ванкувера» в овертайме со счётом 4:3.
Счёт в первом периоде открыл «Ванкувер» — отличился Бо Хорват, а Таннер Пирсон во втором удвоил преимущество «Кэнакс». Райан О'Райли на 39-й минуте сократил разрыв, на Элиас Петерссон на 46-й минуте сделал счёт 3:1 в пользу «Ванкувера». В третьем периоде «Сент-Луис» сравнял счёт — забили Самуэль Бле и Дэвид Перрон. Точку в матче в овертайме поставил Бо Хорват: 4:3 в пользу «Ванкувера» и 2-0 в серии.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 35 минут 46 секунд и отметился голевой передачей на Дэвида Перрона.
- 15 августа 2020
-
04:58
-
04:26
-
03:31
-
01:16
-
00:21
-
00:00
- 14 августа 2020
-
23:52
-
23:38
-
23:18
-
23:00
-
22:27
-
22:01
-
21:47
-
20:58
-
20:12
-
19:41
-
19:03
-
18:49
-
18:38
-
17:58
-
17:46
-
17:33
-
17:00
-
16:47
-
16:22
-
15:37
-
15:26
-
15:10
-
14:54
-
14:30
-
14:01
-
13:45
-
13:19
-
13:14
-
12:35