«Монреаль» разгромил «Филадельфию» и сравнял счёт в серии

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) состоялся матч 1/4 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Филадельфия Флайерз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась разгромной победой канадской команды со счётом 5:0.

«Монреаль» создал комфортное преимущество ещё в первом периоде — отличились Томаш Татар и Еспери Котканиеми. Во втором всё тот же Татар на 22-й минуте реализовал большинство, Йоэль Армиа на 38-й сделал счёт разгромным — 4:0. Пятую шайбу в большинстве в третьем периоде забросил Еспери Котканиеми.

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Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 49 секунд, результативными действиями не отметился. Счёт в серии до четырёх побед — 1-1.