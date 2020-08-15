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«Монреаль» разгромил «Филадельфию» и сравнял счёт в серии

«Монреаль» разгромил «Филадельфию» и сравнял счёт в серии
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада) состоялся матч 1/4 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги между «Филадельфия Флайерз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась разгромной победой канадской команды со счётом 5:0.

«Монреаль» создал комфортное преимущество ещё в первом периоде — отличились Томаш Татар и Еспери Котканиеми. Во втором всё тот же Татар на 22-й минуте реализовал большинство, Йоэль Армиа на 38-й сделал счёт разгромным — 4:0. Пятую шайбу в большинстве в третьем периоде забросил Еспери Котканиеми.

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Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 49 секунд, результативными действиями не отметился. Счёт в серии до четырёх побед — 1-1.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
14 августа 2020, пятница. 22:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Татар (Галлахер, Судзуки) – 01:02' (5x5)   0:2 Котканиеми (Друен, Доми) – 12:36' (5x5)   0:3 Татар (Мете, Доми) – 21:25' (5x4)   0:4 Армиа (Эванс, Бельзиль) – 37:57' (5x5)   0:5 Котканиеми (Доми, Мете) – 50:35' (5x4)
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