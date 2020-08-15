Токкет: «Аризона» не добилась результата, но мне понравилась наша игра. Мы не отбивались
Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет прокомментировал проигрыш во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (2:3).
«Горжусь ребятами. Нашли чем ответить. Так и надо играть на постоянной основе. В конце концов, мы провели хороший матч. Могли выиграть. Конечно, мы не рады последнему голу. Но лучше уж играть так: не бояться соперника, создавать трудности, биться. Мы не добились результата, но мне понравилась наша игра. Мы не отбивались», – приводит слова Токкета пресс-служба лиги.
После этого матча счёт в серии стал 2-0 в пользу «Эвеланш». Третья встреча серии «Колорадо» — «Аризона» состоится сегодня, 15 августа. Начало — в 22:00 мск.
Гол Бураковски принёс «Колорадо» победу во втором матче серии с «Аризоной»
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