Токкет: «Аризона» не добилась результата, но мне понравилась наша игра. Мы не отбивались

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет прокомментировал проигрыш во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (2:3).

«Горжусь ребятами. Нашли чем ответить. Так и надо играть на постоянной основе. В конце концов, мы провели хороший матч. Могли выиграть. Конечно, мы не рады последнему голу. Но лучше уж играть так: не бояться соперника, создавать трудности, биться. Мы не добились результата, но мне понравилась наша игра. Мы не отбивались», – приводит слова Токкета пресс-служба лиги.

После этого матча счёт в серии стал 2-0 в пользу «Эвеланш». Третья встреча серии «Колорадо» — «Аризона» состоится сегодня, 15 августа. Начало — в 22:00 мск.