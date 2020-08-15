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Туукка Раск покинул расположение «Бостона» и больше не сыграет в Кубке Стэнли

Туукка Раск покинул расположение «Бостона» и больше не сыграет в Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Туукка Раск покинул расположение команды, информирует официальный сайт «мишек». Финский хоккеист отказался от участия в дальнейшем розыгрыше Кубка Стэнли по личным причинам. Напомним, Раск был основным вратарём «Бостона» в первых двух матчах серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз».

«Я хочу участвовать в плей-офф рядом со своими товарищами по команде, но на данный момент в моей жизни есть вещи более важные, чем хоккей, и это — быть рядом с семьёй. Я хочу поблагодарить «Бостон» и моих товарищей по команде за поддержку и пожелать им успехов", — написал игрок.

Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини рассказал, что подобное решение Раска «было ожидаемым».

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