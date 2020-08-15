Стало известно, когда Рид Буше присоединится к «Авангарду»

Как стало известно «Чемпионату», американский нападающий «Авангарда» Рид Буше присоединится к новой команде на следующей неделе. О подписании контракта с Буше «ястребы» объявили ещё 23 июня, однако форвард не смог прибыть в Балашиху к началу сборов из-за проблем с документами.



По нашей информации, в настоящий момент необходимые для работы на территории России паспорта выдают тем гражданам, которые подали заявку в марте, а Буше сделал это только в июне. Однако агенту хоккеиста Алёше Пилко удалось ускорить процесс получения документа, подключив к этому вопросу сенатора США от штата Мичиган Дебби Стабенау. Она и помогла решить проблему в срочном порядке.



Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021

Источник: Буше будет получать в «Авангарде» около 50 млн рублей