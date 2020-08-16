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Пойнт — о победе над «Коламбусом»: раньше такая игра получалась лишь на коротких отрезках

Пойнт — о победе над «Коламбусом»: раньше такая игра получалась лишь на коротких отрезках
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал результат матча первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2, 2-1). Сам хоккеист отметился в матче заброшенной шайбой.

«В предыдущих двух матчах у нас получалась такая игра только на коротких отрезках, но сегодня, особенно вспоминая второй период, я очень впечатлён тем, как мы выглядели.

Удержание такого преимущества на протяжении целого периода вселило в нас большую уверенность. Когда они забили в самом начале третьего, мы не опустили головы, а продолжили играть так же.

В концовке действовали, может, чуточку более пассивно, поскольку при счете 3:2 не хотели рисковать, но в целом провели матч с хорошей агрессией», — цитирует Пойнта официальный сайт НХЛ.

Следующий матч «Тампы» и «Коламбуса» состоится 17 августа.

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