Пойнт — о победе над «Коламбусом»: раньше такая игра получалась лишь на коротких отрезках

Нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал результат матча первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2, 2-1). Сам хоккеист отметился в матче заброшенной шайбой.
«В предыдущих двух матчах у нас получалась такая игра только на коротких отрезках, но сегодня, особенно вспоминая второй период, я очень впечатлён тем, как мы выглядели.
Удержание такого преимущества на протяжении целого периода вселило в нас большую уверенность. Когда они забили в самом начале третьего, мы не опустили головы, а продолжили играть так же.
В концовке действовали, может, чуточку более пассивно, поскольку при счете 3:2 не хотели рисковать, но в целом провели матч с хорошей агрессией», — цитирует Пойнта официальный сайт НХЛ.
Следующий матч «Тампы» и «Коламбуса» состоится 17 августа.
- 16 августа 2020
-
13:38
-
12:43
-
12:27
-
12:07
-
11:48
-
11:06
-
10:39
-
05:52
-
05:34
-
01:19
- 15 августа 2020
-
23:32
-
23:00
-
22:19
-
22:14
-
21:56
-
21:51
-
21:47
-
21:35
-
21:24
-
21:09
-
20:43
-
20:21
-
19:58
-
19:26
-
19:20
-
19:03
-
18:37
-
18:28
-
17:54
-
17:49
-
17:21
-
17:00
-
16:43
-
16:25
-
15:57