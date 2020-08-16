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Расписание игрового дня НХЛ на 16 августа

Расписание игрового дня НХЛ на 16 августа
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся пять матчей первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

19:00 (мск). «Нью-Йорк Айлендерс» – «Вашингтон Кэпиталз» (2-0)

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
16 августа 2020, воскресенье. 19:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

21:00. «Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» (2-1)

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
16 августа 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Даллас Старз
Даллас

01:30. «Чикаго Блэкхоукс» — «Вегас Голден Найтс» (0-3)

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
17 августа 2020, понедельник. 01:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Вегас Голден Найтс
Парадайс

03:00. «Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» (1-1)

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
17 августа 2020, понедельник. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия

05:30. «Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз» (2-0)

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
17 августа 2020, понедельник. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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