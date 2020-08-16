Расписание игрового дня НХЛ на 16 августа

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся пять матчей первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

19:00 (мск). «Нью-Йорк Айлендерс» – «Вашингтон Кэпиталз» (2-0)

21:00. «Калгари Флэймз» — «Даллас Старз» (2-1)

01:30. «Чикаго Блэкхоукс» — «Вегас Голден Найтс» (0-3)

03:00. «Монреаль Канадиенс» — «Филадельфия Флайерз» (1-1)

05:30. «Ванкувер Кэнакс» — «Сент-Луис Блюз» (2-0)

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».