Токкет – о победе над «Колорадо»: мы дали себе ещё один шанс. Это расслабит ребят

Главный тренер «Аризоны Койотс» Рик Токкет прокомментировал победу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (4:2).

«Важнейшая победа. Это расслабит некоторых ребят. Впрочем, это всё ещё плей-офф. Случиться может что угодно, и к этому надо быть готовым. Выиграв этот матч, мы дали себе ещё один шанс. Ребята знают, что победа была хорошей, но также понимают, что им надо играть лучше. И мне это нравится», – приводит слова Токкета пресс-служба лиги.

После этого матча счёт в серии стал 2-1 в пользу «Эвеланш». Четвёртая встреча серии «Колорадо» — «Аризона» состоится 18 августа. Начало — в 00:30 мск.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.