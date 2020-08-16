«Аризона» сократила отставание в серии с «Колорадо». У Задорова «-1»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился третий матч 1/4 финала серии плей-офф Западной конференции между «Аризона Койотс» и «Колорадо Эвеланш». Свою первую победу в этой серии одержали номинальные хозяева площадки – игроки «Аризоны», обыграв «Колорадо» — 4:2. Счёт в серии 1-2.

Счёт в матче был открыт на 6-й минуте усилиями форварда «Аризоны» Дерека Степана. В середине 2-го периода нападающий «Колорадо» Андре Бураковски сравнял счёт, однако спустя 6 минут Брэд Ричардсон вновь вывел «Койотс» вперёд. Заключительные две минуты матча выдались жаркими – так как сначала Тэйлор Холл, забросив в пустые ворота казалось бы снял вопросы о победителе в матче установив счёт 3:1, но уже через 23 секунды Микко Рантанен вновь вернул «Колорадо» в игру. Окончательный счёт встречи установил игрок хозяев Лоусон Круз, забросивший ещё одну шайбу в пустые ворота — 4:2.

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Отметим, что вратарь «Аризоны» Дарси Кемпер отразил 49 бросков по воротам.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на льду 11 минут и 26 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись первыми набранными очками в текущем плей-офф. Его одноклубник и соотечественник Никита Задоров, проведя на площадке 12 минут 38 секунд, также не набрал очков и заработал коэффициент полезности «-1».

Нападающий «Колорадо» Владислав Наместников и защитник «Аризоны» Илья Любушкин участия в игре не принимали.