«Авангард» подписал контракт с 17-летним нападающим Барахтиным

Омский «Авангард» подписал контракт с нападающим Александром Барахтиным, информирует пресс-служба «Омских Ястребов» в «Твиттере». Соглашение носит трёхсторонний характер (КХЛ/ВХЛ/МХЛ).

Барахтин является воспитанником подмосковного «Атланта». Последние три года он выступал за хоккейную академию Онтарио, в составе которой провёл 105 матчей и набрал 116 (52+64) очков.

На турнире «Кубок Салавата Юлаева» Александр принял участие в трёх матчах и набрал 6 (4+2) очков, став лучшим нападающим турнира.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда Боба Хартли заняла третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф «ястребы» уступили в серии уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.