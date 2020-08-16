Свечников пропустил тренировку «Каролины» из-за травмы, полученной после стычки с Харой

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников из-за травмы пропустил тренировку, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Майкл Смит.

Форвард получил повреждение в третьем матче серии с «Бостон Брюинз» (1:3). Свечников был травмирован в третьем периоде. Нападающий боролся на пятачке с защитником Здено Харой, подвернул ногу и упал на площадку. Россиянин поднялся с большим трудом, его увели со льда под руки.

По итогам трёх матчей первого раунда плей-офф НХЛ «Каролина» уступает «Бостону» со счётом 1-2. Следующий матч команд пройдёт 18 августа.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.