Тренер «Чикаго»: сейчас не время жалеть себя. Мы должны быть лучше «Вегаса» все 60 минут
Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон поделился ожиданиями от четвёртого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (0-3), который состоится завтра, 17 августа.
«Мы можем жалеть себя потом. Но сейчас не время. Завтра нам нужно быть лучше соперника все 60 минут», – приводит слова Коллитона пресс-служба лиги.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».
Капитан «Чикаго» Тэйвз: в матче с «Вегасом» мы будем играть за свои жизни
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