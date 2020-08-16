Илья Ковальчук впервые в карьере провёл три матча кряду без бросков в створ ворот

Одна из главных звёзд «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий Илья Ковальчук в третьей встрече 1/4 раунда плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2 ОТ) вновь не набрал очков.

В этом матче 37-летний форвард провёл на льду 12 минут 44 секунды, совершил четыре силовых приёма и ни разу не бросил в створ ворот. Таким образом, россиянин впервые в карьере провёл три матча кряду без бросков. В последний раз нападающий попал в створ ворот 9 августа в матче квалификационного раунда с «Бостон Брюинз» (2:1).

Статистика Ильи Ковальчука в сезоне-2019/2020 и за карьеру в НХЛ.

После этой встречи счёт в серии стал 3-0 в пользу «Айлендерс». Четвёртый матч серии состоится в ночь с 18 на 19 августа. Начало — в 03:00 мск.