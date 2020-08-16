Гурьянов в матче с «Калгари» забросил вторую шайбу в плей-офф

«Калгари Флэймз» и «Даллас Старз» в эти минуты проводят четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли. Завершился второй период, счёт равный ─ 3:3.

В концовке второго периода при счёте 2:3 голом в большинстве отметился российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. Ему ассистировали Миро Хейсканен и Роопе Хинц. Таким образом, россиянин набрал второе очко в матче. Ранее он отметился результативной передачей.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».