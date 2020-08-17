Ридер стал первым игроком НХЛ в XXI веке с тремя шайбами в меньшинстве в одном плей-офф
Состоялся четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой номинальных гостей в овертайме со счётом 5:4.
Нападающий «Калгари» Тобиас Ридер в третий раз в нынешнем плей-офф отличился при игре в меньшинстве. Немецкий форвард стал первым игроком НХЛ в XXI веке с тремя шайбами в меньшинстве в одном плей-офф. В общей сложности за историю НХЛ Тобиас стал седьмым хоккеистом с таким достижением.
Ранее по три шайбы в меньшинстве за плей-офф забрасывали Дерек Сандерсон (1969), Билл Барбер, Лорн Хеннинг (оба — 1980), Уэйн Гретцки (1983), Уэйн Пресли (1989) и Тодд Маршан (1997).
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